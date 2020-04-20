محافظ قنا يناشد المواطنين بالالتزام في منازلهم: ساعدونا

أهاب محافظ قنا، اللواء أشرف الداودي، بجميع المواطنين في المحافظة، بضرورة الالتزام بالمنازل، وعدم النزول إلا في الحالات الضرورية، خاصة اليوم، لتسهيل مهمة الدولة في التعامل مع أي تداعيات محتملة لفيروس كورونا المستجد والحد من انتشاره حفاظًا على صحة وسلامة المواطنين.
وأكد محافظ قنا، في بيان صحفي اليوم الاثنين، أنه تم غلق كافة الحدائق العامة والمتنزهات وكورنيش النيل ومنع حركة المراكب النيلية الترفيهية وذلك لمنع أي تجمعات بمناسبة الاحتفال بأعياد شم النسيم وذلك في إطار الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا المستجد، تنفيذا لتوجيهات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء.
أشار الدوادي، إلى أنه أصدر تعليماته لرؤساء مجالس المدن بضرورة التنسيق مع الأجهزة الأمنية لمنع أي تجمعات أو احتفالات خلال فترة أعياد الربيع.
بينما أغلقت الأجهزة الأمنية والتنفيذية بمديرية أمن قنا، كافة الطرق المؤدية إلى كورنيش النيل بالمحافظة، وذلك في إطار تنفيذ توجيهات الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.
ووضعت قوات المرور حواجزًا أمنية أمام مداخل ومخارج الطرق المؤدية إلى الكورنيش، بالإضافة لوضع عدد من الأفراد الأمنية لمنع دخول أي أفراد أو تجمعات.
وفى سياق متصل أعلنت مديرية الصحة رفع درجة الاستعداد للتعامل مع أى حالات طارئة خلال الاحتفال بأعياد الربيع حيث تم منع الإجازات والراحات لجميع العاملين بالمستشفيات والوحدات الصحية وزيادة عدد الأطباء المناوبين بقسم الطوارئ وكذا توفير كافة الأدوية والأمصال ومستلزمات الطوارئ بكميات إضافية بالمستشفيات والوحدات الصحية.
كما عقدت الأجهزة التنفيذية والأمنية وقيادات محافظة قنا اجتماع موسع بديوان عام المحافظة بحضور العميد وليد البيلى السكرتير العام المساعد والمقدم أركان حرب احمد شلبى قائد قطاع التأمين بالمحافظة ورؤساء مجالس المدن وعدد من وكلاء الوزارة وتم خلاله بحث آلية تطبيق قرارات مجلس الوزراء بشأن الإحتفال بعيد القيامة المجيد وشم النسيم للحد من انتشار فيروس كورونا.
وبناء على توجيهات محافظ قنا كلف البيلى رؤساء المدن بالتنسيق مع قوات الأمن لتطبيق كافة الإجراءات الاستباقية التى قررها مجلس الوزراء لمنع اى تجمعات تهدف الى الاحتفال بعيد القيامة المجيد وشم النسيم كما وجه بسرعة عمل حصر بالحدائق والمتنزهات والجزر النيلية التى يتردد عليها المواطنين وإرسالها الى مديرية الأمن حتى يتسنى لها تأمن تلك المناطق ومنع اى تجمعات محتملة للمواطنين للإحتفال بعيد شم النسيم.