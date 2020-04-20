محافظ قنا يناشد المواطنين بالالتزام في منازلهم: ساعدونا

أهاب محافظ قنا، اللواء أشرف الداودي، بجميع المواطنين في المحافظة، بضرورة الالتزام بالمنازل، وعدم النزول إلا في الحالات الضرورية، خاصة اليوم، لتسهيل مهمة الدولة في التعامل مع أي تداعيات محتملة لفيروس كورونا المستجد والحد من انتشاره حفاظًا على صحة وسلامة المواطنين.

وأكد محافظ قنا، في بيان صحفي اليوم الاثنين، أنه تم غلق كافة الحدائق العامة والمتنزهات وكورنيش النيل ومنع حركة المراكب النيلية الترفيهية وذلك لمنع أي تجمعات بمناسبة الاحتفال بأعياد شم النسيم وذلك في إطار الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا المستجد، تنفيذا لتوجيهات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء.