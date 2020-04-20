لأول مرة.. انهيار تاريخي لأسعار النفط الأمريكي

هوت أسعار العقود الآجلة لخام النفط الأمريكي، بشكل متسارع، وفي انهيار تاريخي لها، حيث سجلت 16 سنتًا للبرميل الواحد، في انهيار يحدث لأول مرة لقطاع النفط الأمريكي.

وتسارعت خسائر العقود الآجلة للخام الأمريكي، وهوت حوالي 94% حيث وصل سعر البرميل الخام الأمريكي لدولار واحد تقريبًا، اليوم الاثنين، في انهيار تاريخي، حسبما نقلت شبكة “سكاي نيوز” عن وكالة رويترز.

وبعد دقائق قليلة، وسجلت خسائر أكبر ووصل سعر العقود الآجلة للخام الأمريكي، إلى 20 سنتًا فقط، ولم تمر سوى دقائق معدودة إلا وسجلت خسائر جديدة بواقع 4 سنتات، ليصل سعر البرميل النفطي الأمريكي إلى 16 سنتًا فقط.

وتستمر العقود الآجلة للخام الأمريكي في الانهيار، في يوم سيعد فارقًا في تاريخ صناعة النفط العالمية.

ويعد السعر الحالي للعقود الآجلة للخام الأمريكي، الأقل في التاريخ، حسبما ذكرت “سكاي نيوز”.