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عزل ذاتي لألف عامل وغلق مصنع بالشرقية بعد تسجيل إصابات بكورونا

عزل ذاتي لألف عامل وغلق مصنع بالشرقية بعد تسجيل إصابات بكورونا

قال مصدر أمني إنه جرى إغلاق مصنع سيراميك في مدينة العاشر من رمضان بالشرقية، بعد تسجيل إصابات بفيروس كورونا المُستجد بين العمال.

وأوضح المصدر، الذي طلب عدم ذكر اسمه، أن المصنع يضم 1000 عامل، تأكدت إصابة عدد منهم في قرى تابعة لمركزي بلبيس وأبو حماد، فيما جرى تطبيق الغلق والعزل المنزلي على باقي العاملين.

وتم تنفيذ أعمال تطهير وتعقيم بقرى “الكتيبة” التابعة لمركز بلبيس و”الصوة” التابعة لمركز أبو حماد؛ بعد ثبوت إصابات بفيروس كورونا المُستجد، فيما جرى عزل 12 منزل بالقرية الأولى، بها 19 أسرة تضُم 90 فردًا، بعد فرض الحجر المنزلي عليهم بالاستعانة بقوة أمنية؛ لمخالطتهم الحالة المصابة لأحد العاملين بالمصنع.

واستهدفت عمليات التطهير والتعقيم كافة شوارع القرى، خاصةً المناطق التي جرى عزلها، فيما انتلقت الأجهزةالوقائية بمديرية الشئون الصحية إلى القريتين لفحص المخالطين وفرض الحجر المنزلي على عدد من المنازل.

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