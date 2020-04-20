عاجل ننشر اسعار الأسمنت المسلح في السوق المحلية ألبوم الإثنين

كتب إسلام أسامة

سجلت أسعار الأسمنت المسلح في السوق المحلية حالة من الاستقرار، مع بداية تعاملات الأثنين 20 أبريل،

وسجل سعر الأسمنت المسلح 820 جنيهًا للطن، وبلغ متوسط سعر أسمنت أسوان 790 جنيهًا للطن، وسجل أسمنت المخصوص 800 جنيه للطن، وأسمنت شورى 788 جنيهًا للطن، بينما بلغ سعر أسمنت الصخرة 790 جنيهًا للطن، وأسمنت السويدي 823 جنيهًا للطن، وأسمنت النصر 800 جنيه للطن، وأسمنت حلوان 820 جنيهات للطن، وأسمنت مصر بني سويف 800 جنيهات للطن، وأسمنت العسكري 795 جنيهًا للطن.

وسجل متوسط سعر الأسمنت الأبيض 2400 جنيه، وسعر الأسمنت الأبيض العادة 2500 جنيه، وسوبر سيناء 2460 جنيهًا، ورويال العادة 2430 جنيهًا للطن، أما الواحة الأبيض بلغ سعره 2425 جنيهًا للطن.

وسجل متوسط سعر الأسمنت المخلوط 708 جنيهات للطن، وأسمنت النخيل 710 جنيهات للطن، وسجل أسمنت الواحة 715 جنيهًا للطن، وأسمنت التوفير 708 جنيهات للطن.

وسجل متوسط سعر الأسمنت المقاوم للملوحة 850 جنيهًا للطن، وأسمنت قاهر البحار 850 جنيهًا للطن، وأسمنت السويس «سي ووتر» 828 جنيهًا للطن، وأسمنت السويدي المقاوم 850 جنيهًا للطن.

واستقرت أسعار الجبس، فسجل جبس العامرية 650 جنيهًا للطن، وسجل جبس الدولية 700 جنيه للطن، بينما سجل جبس المعمار 690 جنيهًا للطن، وجبس مصر سيناء 650 جنيهًا للطن، وجبس السويس 580 جنيهًا للطن