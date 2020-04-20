سقوط مهندس زراعي بتهمة النصب على المواطنين 0

نجحت مباحث الأموال العامة بمنطقة وسط الدلتا بطنطا، اليوم الاثنين، من ضبط مهندس زراعى بمركز كفرالزيات بمحافظة الغربية، اشتراك مع صاحب شركة استيراد وتصدير، في الاستيلاء على قرابه 4.5 ملايين جنيه، من مجموعة من المواطنين، بدعوى توظيفها واستثمارها في مجال التجارة والمقاولات، مقابل أرباح.

كان قد تبلغ لفرع الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة بوسط الدلتا من عشرة أشخاص (مقيمين بمحافظة الغربية)، بقيام أحد الأشخاص بالاشتراك مع آخر.. بتلقى مبالغ مالية منهم بقصد توظيفها واستثمارها لهم بالمخالفة للقانون،،بتكثيف التحريات وجمع المعلومات تبين صحة البلاغ، وقيام شخصين (مهندس زراعى، وصاحب شركة استيراد وتصدير – مقيمان بدائرة مركز شرطة كفر الزيات )، بممارستهما نشاطًا إجراميًا واسع النطاق في مجال النصب والإحتيال على المواطنين والاستيلاء على أموالهم بزعم توظيفها واستثمارها لهم في مجال التجارة والمقاولات، والحصول من الشاكين على مبالغ مالية بلغت إجماليها أربعة ملايين وأربعمائة وخمسة وعشرون ألف جنيه)، مقابل حصولهم على أرباح شهرية، إلا أنهما توقفا عن السداد ورفضا رد أصل المبالغ المالية المستولى عليها بالمخالفة للقـانون.

عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن الغربية أمكن ضبط الأول “المهندس الزراعى”، وبمواجهته أقر بارتكابه للواقعة على النحو المشار إليه بالاشتراك مع الثانى جارى ضبطه،تم اتخاذ الإجراءات القانونية.