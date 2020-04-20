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سقوط عاطل وبحوزته كمية كبيرة من مخدر الحشيش وسلاح ناري بالقليوبية

أمرت نيابة طوخ  أمس الأحد بتجديد حبس عاطل 15 يوما على ذمة التحقيق لاتهامه بالاتجار بكمية من المواد المخدرة وحيازة سلاح نارى عبارة عن بندقية ضباط وحدة مباحث مركز شرطة طوخ من ضبط المتهم بكرى. ح. ا وشهرته ” فارس” سن 54 بدون عمل ومقيم برشوم الكبرى دائرة المركز وبحوزته سلاح نارى بندقية آليه مطموسة الأرقام بخزينتها عدد 17 طلقات من ذات العيار وعدد ( 5 ) فرش من الحشيش المخدر تزن نحو 500 جرام ومبلغ مالى 1470 جنيه وهاتف محمول. 
وبسؤال المتهم اعترف بحيازته للمواد المخدرة بقصد الاتجار والمبلغ المالى حصيلة تجارته والهاتف للاتصال بعملائه والسلاح النارى لحماية تجارته.
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