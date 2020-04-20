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تعرف علي أهم فوائد الحمص الأخضر» أبرزها تقوية الجهاز المناعي

هناك بعض الأكلات الصحية التي تعوض الجسم بالبروتينات والفيتامينات اللازمة وتساعد في تقوية الجهاز المناعي وأبرز هذه الأكلات «الملانة» أو الحمص الاخضر.

 يقلل خطر الإصابة بأمراض القلب، كما أنه يساعد في دعم الهضم الصحي وتنظيم نسبة السكر في الدم.

– يحتوي على الأحماض الأمينية الذي يحتاجها الجسم.

– يُعد الحمص الأخضر من المصادر الجيدة للحديد والكالسيوم، ويساعد في صحة العظام.

– يساعد على إنقاص الوزن بصورة كبيرة.

– إذا كنت من الأشخاص النباتين يمكن استخدامه.

– تساعد حبوب الحمص الأخضر أو «الملانة» على تقوية الجهاز المناعي.

– يعالج فقر الدم للحوامل.

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