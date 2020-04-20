تعرف علي أسعار الذهب في محلات الصاغة ألبوم الإثنين

كتب محمد أسامة

سجلت أسعار الذهب في السوق المحلية، في بداية تعاملات اليوم الأثنين بمحلات الصاغة

وسجلت أسعار الذهب في السوق المحلية، وقد تختلف من محل صاغة لآخر، طبقًا للنطاق الجغرافي على مستوى محافظات الجمهورية.

وسجلت أسعار الذهب المحلية، عيار 21 نحو 734 جنيها، وعيار 18 نحو 629 جنيها، وعيار 24 نحو 839 جنيها، والجنيه الذهب سجل نحو 5872 جنيها.

وأصدر مجلس الوزراء، قرارا بفرض حظر التجوال داخل جمهورية مصر العربية على كافة الطرق العامة، من الساعة 7 مساءا وحتى الساعة 6 صباحا، وإيقاف كافة وسائل مواصلات النقل العام، وغلق المحال من ٥ مساء حتى ٦ صباحا وإغلاقها تماما يومي الجمعة والسبت.

وتعمل محلات الذهب والمجوهرات على مستوى الجمهورية من الساعة 9.30 صباحآ وحتى الساعة 5 مساءً.