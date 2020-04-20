بسبب ممارسة الجنس الجماعي إغلاق نادي صحي

أمرت نيابة النزهة، اليوم الاثنين، بإغلاق ناد صحى غير مرخص لممارسة الجنس الجماعى بالنزهة، وضبط وإحضار مالكه لإنشائه ناد صحي غير مرخص وممارسة أعمال الدعارة.

تفاصيل الواقعة بدأت بورود معلومات لرجال مباحث الآداب مفادها وجود ناد صحى بالنزهة يستخدم في أعمال المنافية للآداب ويخالف قرار مجلس الوزراء بإغلاق النوادى الصحية في إطار مجابهة وباء كورونا، ويتردد علية عدد كبير من الشباب.

وبإجراء التحريات دلت على صحة المعلومات وان القائمين على إدارته يقومون باستقطاب النسوة الساقطات وتقديمهم لراغبى المتعة الحرام لممارسة الجنس الجماعى داخل النادى.

كما أنشأوا مواقع على شبكة الإنترنت وموقع فيس بوك لتسويق نشاطهم غير المشروع، وأضافت التحريات ان راغب المتعة يدفع 3 آلاف جنيه في جلسة المساج وممارسة الرذيلة.

بعد تقنين الإجراءات القانونية تم مداهمة النادى والقى القبض على 9 سيدات و5 رجال في وضع جنسى أثناء ممارستهم الجنس الجماعى داخل 3 غرف، وعثر على مبالغ مالية ضخمة وأدوات جنسية.

وبالعرض على نيابة النزهة وجهت لهم تهم ممارسة الدعارة وأعمال القوادة ومخالفة قرار مجلس الوزراء بإغلاق النوادى الصحية