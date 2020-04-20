الهجان يقوم بجولة مفاجئة لمتابعة الالتزام بحظر التجوال بمدينة شبين القناطر

قام عبد الحميد الهجان /محافظ القليوبية اليوم بجولة مفاجئة بمدينة شبين القناطر للاطمئنان على تطبيق حظر التجوال

وخلال الجولة قام بتفقد شوارع مدينة شبين القناطر حيث تابع أعمال رفع القمامة يرافقه اللواء/ خالد جمعه السكرتير العام المساعد للمحافظة الأستاذ/ غريب أحمد عارف رئيس مدينة شبين القناطر وعدد من القيادات الأمنية بالمحافظة

وأثناء جولته تلاحظ عدد من التوك توك وعدد

من المواطنين مترجلين فى الشارع وعلى الفور تم حجز التكاتك بالتنسيق مع مديرية الأمن واتخاذ كافة الاجراءات القانونية حيال المخالفين للحظر

وقد شدد السيد المحافظ خلال جولته على ضرورة رفع القمامة اولا باول ورفع الاشغالات والاستفادة من فترة حظر التجوال فى قيام المراكز والمدن والاحياء بحملات النظافة والتطهير

مؤكدا أن أجهزة المحافظة في حالة استنفار دائم لتنفيذ تكليفات الدولة الوقائية لمواجهة فيروس كورونا موجهاً جميع الأجهزة التنفيذية لاتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين بهدف إحكام الرقابة على أماكن التجمعات والأسواق وضرورة المتابعة الميدانية للحالة العامة في الشوارع وذلك ضمن الإجراءات الوقائية والاحترازية لمواجهه فيروس كورونا المستجد .

وبمناسبة شم النسيم يناشد السيد المحافظ جميع مواطنى القليوبية بعدم التواجد أو التجول سواء بصورة فردية او جماعية علي طول مسار كورنيش النيل والحدائق العامة أو المتنزهات أو المراسي أو المراكب النيلية بكافة صورها منعا لانتشار الفيروس وذلك حرصا من الدولة علي سلامة وصحة المواطنين في ظل الظروف الراهنة .