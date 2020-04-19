كورونا يواصل حصد اﻷرواح في امريكا ليتتخطى 30 الف شخص

كتبت منى توفيق

تخطت الولايات المتحدة اﻷمريكية التي باتت اول بلد تسجل الفي وفاة في اليوم عتبة 39.15 الف شخص مع وصول عدد اﻹصابات 738923 وبذلك تخطت ايطاليا لتصبح البلد اﻷولى في العالم من جيث عدد الوفيات وبرغم من ذلك يقول ترمب انه يريد اعادة فتح البلاد باسرع وقت ممكن وتزمن في الوقت نفسه خروج مئات المتظاهرين المؤيدن لترمب من نيوهامبشبر وكاليفورنيا وتكساس واوهايو للمطالبة بانهاء الحجر الصحي

وخلال مؤتمر صحفي عقد في البيت اﻷبيض امس السبت حذر رئيس الولايات المتحدة اﻷمريكية دونالد ترمب الصين من تبعات محتملة ستواجها من تفشي فيروس كورونا مضيفا كان يمكن ايقاف فيروس كورونا في الصين والعالم كله يعاني بسبب القيام بذلك

ومن جهته اكدت وثائق امريكية فشل إدارة ترمب في تقدير خطورة فيروس كورونا واﻹستعداد له لافتا ان هناك شركات امريكية باعت للصين في فبراير ومارس اقلعة واقية ومستلزمات طبية بتشجيع من واشنطن متابعا ان قيمة المستلزمات المصدرة الى الصين ارتفعت الى اكثر من 100% في فترة ازمة جانحة كورونا

وفي رد فوري رفض مدير معهد علم الفيروسات في ووهان الصينية اﻹتهامات اﻷمريكية بشأن ضلوع الصين في تصنيع فيروس كورونا نافيا ان يكون فيروس كورونا قد تم تصنيعه مخبريا مؤكدا انه لا تستطيع أي دولة مهما وصل قدرها من العلم ان تصنع فيروس وان بعض وسائل اﻷعلام تحاول عمدا خداع الناس بتوجيه اتهامات من دون أدلة