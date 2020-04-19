خش في المضمون عندما تكون الإنسانية في خطر

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عندما تكون الإنسانية في خطر

كتب / يحيى خليل

عندما تكون الإنسانية في خطر ومعرضة للزوال بسبب فيروسات ممرضة ومميتة على الجميع أن يتكاتفوا ويتحدوا لمقاومة هذا الوباء الخطر ، لذلك علينا جميعاً أن نأخذ بالحيطة والحزر والوقاية الشامله ، على جميع الأصعدة وعلى جميع المؤسسات بل على بني الإنسان جميعاً ، ومن هنا ننبه بنبذ كل أشكال الخلافات الصادمة وندعوا للتوافق حول الوقاية وكيفية الخروج من الأزمة الراهنة ، والإنصياع للتعاليم والضوابط

من قبل أولياء الأمور وعدم بث الشائعات والإفتراءات ، حيث أن الأمر جلل خطير لايحتمل سوى حُسن التعاون مع تلك الأزمة ، ونطالبكم بإسم الإنسانية عندما تبحث عن ماهو جديد فى هذا الملف الخطير الذي يهدد العالم أجمع ، فعلينا جميعاً أن نبحث عن التقريرات الصادرة من الجهات الرسمية ، والبعد عن الصفحات الوهمية التى تبث السم في العسل وهدفها الدمار الشامل للشعب المصري ، ولا أنكر بأن الحكومة في قرارتها الإستباقية أصبحت الأداة الحقيقية التى

تحاول بقدر الإمكان أن تحافظ على سلامة المواطنين ولم تلتفت ايضا للمخربين والعملاء الذين يشتغلون ضد الوطن منذ سنوات ، إن الدوله الأن تسعى للحفاظ على سلامة المواطنين ولايوجد تنمر عندها وهدفها الوحيد أمن وسلامة المواطنين ، أيها الشعب المصري الأصيل أصبحنا الأن في حالة حرب (صحية) فعلى الجميع أن يدرك حجم المسؤلية وايضا علينا جميعاً أن نقف بكل قوة أمام كل من يحاول بث وترويج الشائعات لخلق الفوضى في البلاد ، تحية وتقدير لجميع الجهات المعنية التى تتعامل مع هذه الحرب الصحية كل دقيقة وكل ساعة ولكن علينا أن نتحدث بكل قوة وصراحة بإن الأطباء والممرضات جنوداً حقيقيا في مواجهة الحرب الصحية الأن على أرض الواقع ، ولم نحصد من أصحاب الشائعات إلا دماراً وفوضى في البلاد ٠

حفظ الله مصرنا الغاليه