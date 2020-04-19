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حملات مكثفة لوزارة الداخلية للقضاء علي تجار الكيف والبلطجية والقبض علي 13 تشكيلا عصابيا

كتب طارق درويش

وجهت وزارة الداخلية وبتعليمات من اللواء محمود توفيق وزير الداخلية عدة ضربات قوية ضد الخارجيين علي القانون من تجار الكيف والبلطجية وتمكنت اجهزة الوزارة من ضبط 213 بندقية الية و 1000 قطعة سلاح متنوعة اخري و كميات كبيرة من الاسلحة البيضاء .

كما تمنكت من تنفيذ 2018 حكم جنائي و179912 حكم حبس و249559 حكم غرامة و القبض علي 13 تشكيلا عصابيا ارتكبوا جرائم قتل عمدي وسرقة وضمت التشكيلات 34 متهما من العناصر الاجرامية التي تهدد الامن العام .

وتم ضبط 18كيلو بودرة هيرويين و كميات كبيرة من مخدر الحشيش .

وتواصل وزارة الداخلية جهودها لتوفير المزيد من الامن والامان للمواطن المصري بمزيد من الجهد والتدريب و الاستعداد المستمر لمواجهة تحديات الجريمة.

فضلا عن قيام الوزارة بتنفيذ الالاف من الازالات والاستمرار في تنفيذ مواجهات فيروس كورونا وحماية المنشأت والافراد .

تم إخطار النيابة العامة والتي واصلت التحقيق

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