عاجلعرب وعالم

باحثون بريطانيون يشرعون في تجربة لقاح جديد لمكافحة “كورونا”

باحثون بريطانيون يشرعون في تجربة لقاح جديد لمكافحة "كورونا"

بدأ باحثون في مستشفى ساوثامبتون الجامعي وجامعة ساوثامبتون بالمملكة المتحدة تجارب على لقاح طوّر في البلاد بهدف الوقاية من فيروس “كورونا” المستجد (كوفيد-19).

وذكرت الصحيفة – وفقا لما أفادت صحيفة “ذا تليجراف” عبر موقعها الإلكتروني، اليوم الأحد – أن العمل على اللقاح، الذي طورته فرق بجامعة أكسفود، كان قد بدأ في يناير الماضي، مشيرة إلى أن التجارب ستشمل ما يصل إلى 510 متطوعين أصحاء في أعمار تتراوح بين 18 و55 عاما.

وتعد المملكة المتحدة إحدى أعلى دول العالم من حيث عدد الوفيات والمصابين بـ”كوفيد-19″؛ حيث سجّلت السلطات البريطانية حتى اليوم 15 ألفا و464 حالة وفاة، و114 ألفا و217 حالة إصابة مؤكدة.

 

Post Views: 81
الوسوم

مقالات ذات صلة

منذ 5 ساعات
530

خش في المضمون عندما تكون الإنسانية في خطر

عاجل.. تحذير وإرشادات مهمة من "الصحة المصرية والعالمية" قبل تناول الفسيخ والرنجة
منذ 9 ساعات
870

عاجل.. تحذير وإرشادات مهمة من “الصحة المصرية والعالمية” قبل تناول الفسيخ والرنجة

منذ 9 ساعات
539

حملات مكثفة لوزارة الداخلية للقضاء علي تجار الكيف والبلطجية والقبض علي 13 تشكيلا عصابيا

كورونا يواصل حصد اﻷرواح في امريكا ليتتخطى 30 الف شخص
منذ 10 ساعات
547

كورونا يواصل حصد اﻷرواح في امريكا ليتتخطى 30 الف شخص

Don`t copy text!