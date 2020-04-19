باحثون بريطانيون يشرعون في تجربة لقاح جديد لمكافحة “كورونا”

بدأ باحثون في مستشفى ساوثامبتون الجامعي وجامعة ساوثامبتون بالمملكة المتحدة تجارب على لقاح طوّر في البلاد بهدف الوقاية من فيروس “كورونا” المستجد (كوفيد-19).

وذكرت الصحيفة – وفقا لما أفادت صحيفة “ذا تليجراف” عبر موقعها الإلكتروني، اليوم الأحد – أن العمل على اللقاح، الذي طورته فرق بجامعة أكسفود، كان قد بدأ في يناير الماضي، مشيرة إلى أن التجارب ستشمل ما يصل إلى 510 متطوعين أصحاء في أعمار تتراوح بين 18 و55 عاما.

وتعد المملكة المتحدة إحدى أعلى دول العالم من حيث عدد الوفيات والمصابين بـ”كوفيد-19″؛ حيث سجّلت السلطات البريطانية حتى اليوم 15 ألفا و464 حالة وفاة، و114 ألفا و217 حالة إصابة مؤكدة.