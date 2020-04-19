اقترح.. الحظر حتي السادسة في رمضان

بقلم طارق درويش رئيس حزب الاحرار الاشتراكيين

اعداد معدلات الاصابة بكورونا (الايجابي) في ارتفع ينذر بالوصول الي منطقة الخطر اذا ما استمرت الاحوال علي هذا الوضع .بسبب الاستهتار والاستهانة وعدم المبالاة والمسئولية التي اصابت البعض من المواطنين.

تبذل الدولة الجهد الكبير للحفاظ علي الموقف والسيطرة علي مخاطر هذا الفيروس اللعين واتخذت تدابير و خطوات قوية و هامة قلصت وحدت من سريان الفيروس في اوساط المجتمع المصري و تضافرت كافة الجهود والتحمت مؤسسات الدولة بصورة رائعة لم يسبق لها مثيلا ولعب الجيش الابيض الدور الاكبر في اتخاذ اجراءات وقائية كان لها الاثر الطيب في خفض المعدلات ومات العشرات من الاطباء وهم يؤدون واحدة من اعظم رسائل الانسانية ومازالوا يؤدون بكل بسالة واقتدار .

ونجحت القوات المصرية في لعب الدور الاكبر في توفير المطهرات ورش معظم مؤسسات الدولة وتوفير السلع والمنتجات الخدمية بصورة مذهلة تؤكد ان هذا الوطن هو خزائن الارض وانه سيظل الاقوي والاعظم بين شعوب العالم بفضل حكمة القائد والبطل الرئيس عبد الفتاح السيسي هذا الرجل الذي تحمل اعباء ومسئوليات كبيرة تصل الي حد فوق الطاقة المقررة لاي انسان .

وليس بجديد علي الرئيس السيسي ان يصنع المستحيل في ظل الظروف الصعبة والقاسية فسبق له ان اتخذ قرارات مصيرية بوقف العمل بدستور الاخوان الارهابية وتحمل عقابة وتحديات ومخاطر التخلص من الجماعة الارهابية وتبعيات كشف اجرام الجاسوس محمد مرسي وتعاونه مع قطر واسرائيل وافشاء اسرار تخص الامن القومي المصري.

ويعتبر الرئيس السيسي الوحيد الذي شعر واحس بالمواطن المصري البسيط ولذلا كانت معاشات تكافل وكرامة و التموين لكل الفئات المحدودة وقانون الخدمة المدنية والتأمين الصحي الشامل وكل ذلك جديد علي المجتمع المصري ومميزات خاصة بالرئيس السيسي .

واخيرا صرف مبلغ 500 جنية لكل فرد من العمالة غير المنتطمة لمدة 3 شهور ..كل هذة ايجابيات و نجاحات ترتبط بشخص الرئيس السيسي فقط.

فضلا عن تخطي مصر مرحلة الخطر الاقتصادي الذي عانت منه البلاد لسنوات طويلة لولا القرارات الجادة والمصيرية ذات الرؤية الثاقبة في معالجة الازمات ولهذا كانت قرارات تعويم الجنية المصري وحفنة الاجراءات الهامة ومنها زيادة عدد المشروعات الانتاجية والمصانع و توفير الطاقة الكهربائية باشاء محطات عملاقة اصبحت تصدر الكهرباء لعدد من الدول

وتستغل الطاقة في تشغيل المشروعات وزيادة الدخل القومي .

ولا احد ينكر الإكتشافات البترولية العملاقة التي وضعت مصر في مصاف الدول الاولي المنتجة للغاز والمصدرة له .

كلها شواهد حية لا يخفيها او يتجاهلها الا عاق او مبتور عقليا كما هو الحال لفصيل المجرمين معتز مطر ومحمد نصر وهشام عبدالله وإعلام وقنوات دعم الارهاب المسماة مكملين و الجزيرة و الشرق والمتخصصة في التشكيك فقط في كل انجاز تصنعه مصر .

وارسل باقة تقدير لوزارة الداخلية التي تقف جنيا الي جنب مع القوات المسلحة لصنع انجازات مستمرة تصنع الامن والاستقرار وتساهم الي حد كبير في اثراء الوطن بكل ما يدعم القضاء علي الارهاب والتصدي للخارجيين و القانون من تجار المخدرات و البلطجية وحماية المال العام .وفي نفس الوقت تتحمل الداخلية تنفيذ المهام بحفظ الامن والامن وإعمال قرارات الحظر لمواجهة كورونا.

كل ما سطرته واردت الوصول اليه هو ان هناك من الشعب ما يستهين بما تتخذه الحكومة والدولة لمواجهة كورونا والارهاب وتواصل وسائل الإعلام بث توجيهات الزم بيتك في إطار الحد من خطورة الفيروس لكن لا حياة لمن تنادي .

وعلي الحكومة ان تغيير مدة الحظر من الثامنة حاليا الي السادسة في شهر رمضان الكريم لمنع اية تجمعات لاية اسباب .

فالحفاظ علي النفس البشرية من اسمي الرسائل والتشريع الديني ..

كل عام ومصر بجيشها وشرطتها وشعبه ورئيسها بخير وسلام واعاد الله هذة الايام علينا جميعا باليمن والبركات