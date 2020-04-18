هام وعاجل وزير التنمية المحلية:  تحذر المخالفين في «شم النسيم»

كشف اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، إن المحافظات كافة ستقوم بتنفيذ قرارات رئيس الوزراء التي أعلنها عقب اجتماع مجلس الوزراء الخميس الماضي، وتم التنبيه على القيادات المحلية بالمحافظات بالمتابعة الميدانية لمنع أية تجمعات أو إقامة احتفاليات أو فعاليات بمناسبة أعياد الربيع، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية في المحافظات.

وأكد في تصريحات صحفية » نعمل على تنفيذ قرار غلق الشواطئ والحدائق العامة والمتنزهات، وقد وجهنا الأجهزة التنفيذية بالمحافظات بضرورة المرور المستمر عليها للتأكد من مدى الالتزام بالقرارات الصادرة بإغلاقها، وذلك في إطار إجراءات الوقاية من نقل عدوى فيروس كورونا بين المواطنين في هذا اليوم.

وتابع: غرفة العمليات المركزية بالوزارة وغرف عمليات المحافظات تتابع الموقف في المراكز والمدن والقرى على مدار الساعة مع كافة الجهات المعنية، كما تتلقى الوزارة أية شكاوى بشأن عدم الالتزام بقرارات غلق الشواطئ والحدائق والمتنزهات على مبادرة «صوتك مسموع» من خلال الخط الساخن (15330) أو رقم الواتس آب (01150606783) أو من خلال صفحة المبادرة على موقع التواصل الاجتماعي الفيسبوك، وسيتم التعامل فوراً لمواجهة أي طارئ.