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محافظ القليوبية يتقدم بخالص التهانى القلبية للاخوة الاقباط بمناسبة عيد القيامة المجيد

محافظ القليوبية يتقدم بخالص التهانى القلبية للاخوة الاقباط بمناسبة عيد القيامة المجيد

يتقدم عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية بخالص التهاني القلبية لقداسة البابا / تواضروس الثانى ـ بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية والقس/أندريه زكى راعى الكنيسة الانجيلية والانبا/ابراهيم اسحق بابا الاسكندرية للاقباط الكاثوليك ونيافة الطران مرقص/اسقف مطرانية شبرا الخيمة وتوابعها ونيافة الأنبا مكسيموس اسقف مطرانية بنها

وقويسنا ونيافة الانبا/بطرس اسقف شبين القناطر وتوابعها ونيافة الانبا صليب / اسقف ميت غمر وكفر شكر والقس/ ايميل انور راعى الكنيسة الانجيلية بالقليوبية ولجميع الإخوة الاقباط بمناسبة عيد القيامة المجيد.

داعياً الله عز وجل أن يعيد تلك المناسبة على مصرنا الغالية بكل الخير والمحبة والأمن والسلام والتقدم والإزدهار تحت القيادة الرشيدة لفخامة الرئيس / عبد الفتاح السيسى ـ رئيس الجمهورية..

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