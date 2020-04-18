عادت حظائر الجمال والمواشي بشوارع طوخ ، والأهالي اجندونا من الأمراض الفيروسية الخطيرة .

كتب/السيد يوسف

فى ظل محاربة أجهزة الدوله لفيروس كورونا المستجد والمنتشر عالمياً ، وبالرغم من المجهود الملحوظ من الجهاز التنفيذي المحلي لمحافظة القليوبية فى مواجهه كافة المقومات التى تجعل وتساعد على انتشار فيروس كورونا القاتل وغيرها من الأمراض المعدية، جاء مواطن فى تلك الظروف الراهنة الحالية بحفنه من الأمراض المعدية المعوية والفيروسات الضارة لوضعها بين صفوف المواطنين بمدينه طوخ ، وهذا بالرغم من تحرير عده محاضر له والتحذيرات له بعدم اقامه حظائر الجمال والمواشي ووضعهم فى نهر الطريق العام ، الا وأنه استغل انشغال الأجهزة التنفيذية المحلية والأمنية والرقابية والصحية والبيئية، وعاد من جديد ليخالف القانون وقرار المحافظ وقرار اللجنه المشكله من البيئة والصحة والأمن الصناعي والصحه والمحليات والأمن العام.

تعالت الصرخات من الأهالى من جديد منددين بوجود وعودة مصنع الأمراض المعدية المعوية والفيروسات الضارة إلى منطقة شارع الأجهوري خلف مجلس مدينة طوخ، والمتمثلة فى مواطن اتخذ من منزله الكائن وسط الكتله السكانية حظيرة للمواشي والجمال ، والذي جرم القانون إقامتها وسط الكتل السكانية .

وطالب المواطنين والأهالي محافظ القليوبية اللواء عبدالحميد الهجان بضرورة التدخل ومحاسبة المواطن بأشد بنود القانون لخروجه وتحديه للقانون ولقرارات محافظ القليوبية .