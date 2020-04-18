عاجل.. الأعلى للجامعات: إلغاء الامتحانات التحريرية والشفوية لطلاب فرق النقل بجميع الكليات

عقد المجلس اليوم السبت، اجتماعه رقم رقم (699) وكان علي رأس الموضوعات التي ناقشها ما يتعلق بالخطط المستقبلية لنظام الدراسة والإمتحانات بالفصل الدراسي الثاني للعام الجامعي 2019/2020 في إطار تطورات الوضع العالمي لإنتشار فيروس كورونا المستجد.

وناقش المجلس كافة البدائل المتاحة لاستمرار العملية التعليمية بما يحقق المتطلبات الأساسية والحد الأدنى من معايير إتمام المناهج في ضوء اختلاف طبيعة ونظام الدراسة وأسلوب إجراء الامتحانات في الكليات المختلفة مع التقيد بما أتخذته الدولة من تدابير للحد من إنتشار الفيروس.

وأكد المجلس أنه بالنسبة لطلاب فرق النقل بجميع الكليات، فقد تقرر إلغاء إجراء الإمتحانات التحريرية والشفوية التي كان من المزمع عقدها ففي الفصل الدراسي الثاني للعام الجامعي 2019/2020 وتستبعد الدرجات التي كانت مقررة لها من المجموع الكلي للدرجات في كل السنوات الدراسية (المجموع التراكمي)، ويستبدل بتلك الإمتحانات – بناء على قرار من مجلس الجامعة – أحد البديلين الآتيين: إجراء بحوث و بحوث مرجعى ومقالات بحثية أو إجراء امتحانات إلكترونية للمقررات التى كانت تدرس لهذا الفصل