رد الجميل الى أحد شباب كفر الدوار الذين تم أطلاق النيران عليهم أثناء حكم الإخوان

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كتب : يحيى خليل

فى البداية لابد أن نوضح للجميع من هم الشباب الذين وقفوا ضد حكم الإخوان وأعلنوها بكل قوة وشجاعة وهذا الكلام قبل ظهور فكرة تمرد ، فكر أحد الشباب في مدينتي كفر الدوار بتشكيل مجموعات من الشباب المخلصين المحبين لوطنهم فقط لاغير ، وبدأت الإتصالات بمجموعة من الشباب ليثبتوا للجميع بإنهم قادرون لمواجهة من يفكر أن يعبث في هذا الوطن وبدأت الشباب أثناء حملة تمرد يشكلون لجنة ( اسمها حملة طرق الأبواب وأيضا ينزلون المناطق ويثبتوا للأهالي ماذا يفكرون فيه أعداء الوطن ، وكانت المعركة بها كر وفر بين مجموعة الشباب وأنصار الجماعه ، ولكن قوة الشباب سيطروا على الموقف الوطني المشرف وبدأت مجموعات تنضم إليهم ، حتي أثبتوا للجميع بإنهم يملكون الحب والإحترام الشعبي في مدينتي كفر الدوار ، وبدأت حركة تمرد تشتغل أيضا وجميع الشباب لايشغلهم الصفات ولكن يشغلهم كيف يقفون بجوار الشعب المصري بتغير المسار من حكم (قندهار الى حكم جمهوري ) وبالفعل جميع الشباب اشتغلوا تحت راية واحدة

وكان ميدان عمر أفندي هو الشرارة التى اطلقها شباب مدينتي كفر الدوار ، ثم بدأت ثورة ٣٠من يونيو وايضاً شباب كفر الدوار كان هو المتصدر للمشهد بشهادة جميع الجهات المعنية في ذلك الوقت وأصبح روح ٣٠ من يونيو يفكرنا بروح ٦ أكتوبر وأصبح ميدان عمر أفندي هو المكان او المتنفس الوحيد لهؤلاء الشباب ، وتحول ميدان عمر أفندي ساحة كبيرة للمصليين وأيضا بتوزيع الهدايه على المصلين ، ثم أيضا تحول ميدان عمر أفندي الى أكبر احتفاليه على مستوى المحافظة بمناسبة ٦ أكتوبر ، وأتذكر عندما ترك محافظ البحيرة السابق اللواء مصطفى هدهود تاركاً مكتبة ودمنهور وجاء الى مدينتي كفر الدوار ليحتفل مع شباب كفر الدوار ، وبعد أنتهاء الإحتفاليه فوجئنا بهذه المجموعه من الشباب بمسيرة كبيرة تجوب الشوارع العامه ، وبعد نجاح رئيس الجمهورية أعلنوا الشباب بتشكيل مجموعات هدفها رصد السلبيات والإيجابيات وعرضها على الساده المسؤلين عبر صفحة صوت كفر الدوار ٠

ومن هنا لابد أن أوضح للجميع وأطالبكم بإسم الإنسانية والوطنيةأن نحترم هؤلاء الشباب الذي أثبت للجميع ان الوطن وعشق الوطن بداخلهم ،

وعندما أتحدث عن المحامي هيثم عبدالعزيز كإنني اتحدث عن جميع الشباب في مدينتي كفر الدوار ، هذا الشباب يمتلك روح الوطنيه ولاأحد يذايد على وطنيتهم مخلصين يعشقون الوطن ويعشقون كفر الدوار

شكراً لجميع شباب كفر الدوار كلا في موقعه إذا كان مستقلاً حزبياً

حفظكم الله جميعاً شباب مدينتي كفر الدوار