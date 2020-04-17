دراسة: “كورونا” لا يموت بدرجات الحرارة العالية

ما زالت الأبحاث التي تستهدف، كشف سلوك فيروس“كورونا المستجد” مستمرة، وقدمت دراسة جديدة، خبرًا سيئًا لمن ينتظرون الخلاص من الوباء مع ارتفاع درجات الحرارة صيفًا.

وأفادت دراسة لعلماء فرنسيين، أن الفيروس يتحمل التعرض الطويل لدرجات الحرارة المرتفعة، وفقا لموقع بيوركسيف.

الفريق العلمي، كان يقوده الأستاذ في جامعة “إيكس مرسيليا” ريمي شاريل وأجرى تجربة؛ لتعريض فيروس “كورونا”، لدرجة حرارة بلغت 60 مئوية لمدة ساعة، وكانت المفاجأة أن بعض السلالات لا تزال قادرة على التكاثر حتى في ظل هذه الحرارة المرتفعة.

والمعروف أن دراسات سابقة، كانت قد توصلت إلى أن فيروس “كورونا” ليس نوعًا واحدًا، بل ٨ سلالات تنتشر في أنحاء العالم.

وانتهت التجربة الفرنسية، إلى أن “كورونا المستجد”، لا يموت إلا عند تقريب درجة الحرارة إلى درجة الغليان، وهي ١٠٠ درجة مئوية، أو أقل قليلا.

وأفادت الدراسة إن عملية التسخين أدت إلى انخفاض واضح في العدوى، ولكن مجموعة من سلالات “كورونا المستجد”، لم تتأثر.