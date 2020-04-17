القبض على امين مخزن المستلزمات الطبية بصحة دمياط

كتب / محمد يعقوب

القت هيئة الرقابة الإدارية القبض على آمين المخزن الإقليمي للمستلزمات الطبية التابع لمديرية صحة محافظة دمياط متلبسا بنقل كميات كبيرة من المستلزمات الطبية الوقائية المخصصة للمستشفيات والوحدات الصحية بغرض إمداد الأطقم ‏الطبية ووقايتها من الأمراض، وذلك عقب قيامه باختلاسها من عهدته لبيعها لحسابه الخاص بالسوق السوداء وبالاشتراك مع آخرين،

حيث تمكنت الهيئة من ضبط تلك المستلزمات داخل سيارة نقل أمام المخزن تبين ملكيتها لشركة خاصة لتجارة المستلزمات الطبية يديرها من الباطن موظف بمستشفى الصدر بالمحافظة ،

كما تبين من فحص المضبوطات انها لذات التشغيلية الصناعية الخاصة لنفس الأصناف الموجودة بالمخزن، واسفرت التحريات عن اختلاس مستلزمات طبية بالمخزن بلغت قيمتها بحوالي 250 الف جنيه، وبعرض المتهم على النيابة العامة أمرت بحبسه 15 يوماً على ذمة التحقيقات وضبط وإحضار شركاؤه في الجريمة، والتحفظ على المضبوطات والسيارة المستخدمة.

وتجدر الإشارة الى سابقة قيام هيئة الرقابة الإدارية بتاريخ 26 مارس الماضي بالقبض على كل من أمين المخزن، واخر مراقب صحي بذات المديرية لقيامها بعرض رشوة مالية على أحد أعضاء لجنة جرد عهدة امين المخزن من المستلزمات الطبية المختلسة مقابل تسليمه المستندات التي تدل على الجريمة، وقد أمرت النيابة بحبسهما.

وعلى الصعيد الأخر واصلت الهيئة حملاتها بالتنسيق مع الأجهزة التنفيذية الأخرى بمحافظات كل من بورسعيد، وأسيوط، والغربية، والشرقية، حيث تم ضبط عدد من ورش تصنيع المستلزمات الطبية والمخازن غير المرخصة، والصيدليات التي تقوم بتصنيع المستلزمات وتجميع الأدوية مجهولة المصدر لبيعها للمواطنين، وقد اسفرت الحملة عن ضبط ‏37112 كمامة طبية، و 79385 قفاز طبي، و١٧٠ الف ‏سرنجة، و٣٢ الف عبوة مستلزمات تجميل، ‏6400 عبوة كحول مغشوش، و6605 عبوة أدوية ومنشطات منتهية الصلاحية ومجهولة المصدر، وقد تم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفات المضبوطة والعرض على النيابات العامة المختصة لإجراء التحقيقات مع المتهمين.