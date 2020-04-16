يحيى خليل مؤسس حزب الغد يتقدم بأستقالته

بسم الله الرحمن الرحيم

سيادة المهندس موسي مصطفي موسي رئيس حزب الغد

حضرات السيدات والسادة زملائى وأصدقائى أعضاء الهيئة العليا الموقرين..

زملائى وأبنائى أعضاء حزب الغد فى كافة المحافظات..

اتقدم اليكم اليوم

اخوكم الفقير الي الله

يحيي. خليل

مساعد رئيس حزب الغد لشمال البحيرة باستقالتي من حزب الغد

اتقدم اليكم ونفسي تغمرها الحزن والأسي لما آل الية حزب الغد من انحدار سياسي وأخلاقي وثقافي

وكما هو معلوم للقاصي والداني

انني من مؤسسي حزب الغد

وكان الغرض من تاسسية المشاركة في الحياة السياسية والاجتماعية

وهو ما اصبح غير موجود للاسف في هذة الحقبة من الزمن

ومن خلال رصد ومشاهدة العديد من المواقف الحزبية على المستويات الداخلية والخارجية وذلك على مدار السنوات والأشهر الأخيرة.. ومن واقع تدبر وتحليل متأنى لتلك المشاهدة من أفعال ومردود تنظيمى وسياسى بشكل عام ينعكس على الشأن الخاص، تأتى تلك اللحظات الصعبة لأعلن لسيادتكم عن رغبتى فى عدم الاستمرار بحزب الغد

وفي الختام

نرجوا من جميع السادة السياسيين عدم المزايدة علي وطنيتي التي يعلمها الجميع

حفظ الله مصر وشعبها العظيم

يحيي خليل

مساعد رئيس حزب الغد لشمال البحيرة