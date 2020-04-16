محافظ البحيرة يتابع انتظام العمل والإنتاج بعدد من مصانع الغزل والنسيج بالمنطقة الصناعية بكفر الدوار

محافظ البحيرة يتابع انتظام العمل والإنتاج بعدد من مصانع الغزل والنسيج بالمنطقة الصناعية بكفر الدوار

توافر كافة الاشتراطات الخاصة بالاجراءات الاحترازية لحماية ووقاية العاملين

البحيرة – سعيد شتا

اكد اللواء /هشام آمنة ـ محافظ البحيرة على التزام المحافظة بتنفيذ كافة تعليمات السيد رئيس الجمهورية باستمرار عجلة الإنتاج وتشغيل كافة المصانع بنطاقها وتطبيق كافة الإجراءات الاحترازية الخاصة بسلامة وأمان العاملين بها

وأشار المحافظ الى اهمية مركز كفر الدوار كاحد القلاع الصناعية على مستوى الجمهورية فى مجال الغزل والنسيج نظرا لتوافر الايدى العاملة الماهرة والمدربة وموقعها على الطريق الدولى الساحلى و الطريق الزراعى السريع و قربها من ميناء الاسكندرية مما يسهل ويشجع حركة النقل والتجارة

جاء ذلك خلال الجولة التفقدية التى قام بها اليوم لتفقد انتظام سير العمل وعجلة الإنتاج بتلك المصانع وتوافر كافة الاشتراطات الخاصة بحماية العاملين بها من ارتداء كمامات وقفازات والتعقيم المستمر وتباعد المسافات بينهم

والتى تفقد خلالها جميع الاقسام وخطوط الانتاج والمعامل واتباع الإجراءات الوقائية بمصانع :-

– التوحيد المقام على مساحه ٤٥٠٠ متر ويوفر ٨٠٠ فرصه عمل ويضم ٨ خطوط انتاج و١٢ مرحلة للقص والنسيج والغزل والصباغة والتطريز والتجميع لإنتاج ترنجات الاطفال من عمر شهر وحتى ١٢ عام

ـ مصنع الهلال للتريكو والنسيج والصباغة والملابس الجاهزة والذى يعد من اولى المصانع بالمنطقة الصناعية النسيجية المقام على مساحة 30 الف م2 باستثمارات 150 مليون جنيه ويوفر 1500 فرصة عمل ويصدر انتاجه بالكامل بأوروبا وامريكا

ـ مصنع السارة تكس للغزل والنسيج على مساحة 24 الف م2 ويوفر 400 فرصةعمل مباشرة وتبلغ استثماراته 130 مليون جنيه ويوفر منتجات للسوق المحلى والتصدير

حيث التقى المحافظ ببعض العاملين بتلك المصانع وأشاد بمدى الالتزام بها وانتظام العمل والإنتاج

رافق المحافظ خلال الجولة

اللواء محمد بدر / – السكرتير العام المساعد واللواء/ أحمد مرزوق – رئيس مركز ومدينة كفر الدوار وأ السيد الخطيب وكيل وزارة القوى العاملة والعميد محمد شرف المستشار العسكرى والمهندس سمير قاسم رئيس مجموعة المستثمرين بالمنطقة الصناعية النسيجية بكفر الدوار