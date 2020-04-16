خش في المضمون كيف نقضي على الإرهاب الأسود

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كيف نقضي على الإرهاب الأسود

بقلم : يحيى خليل

تحدثنا اكثر من مره لابد من التحديث لكي تكتمل الخطط الأمنية ضد كل ارهابى موجود بمصرنا الحبيبه . ونعلم جميعا بأننا نحارب ارهابيين يعشقون الانفاق والمزارع بمساعدة بعض المنتفعين والمتعاملين مع بعض الدول التى تمول الارهاب لزرع الفوضى فى البلاد . خلينى اكلمكم بكل صراحه نحن لانقاتل جيش منظم ولكن نقاتل أناس يجلسون بيننا ولم نعرفهم او ربما بعد تنفيذ العمليات الارهابيه نتحدث بكل صراحة بأن الارهابى المعلن عنه كان بيننا ولم نسمع صوته ابدا اذا فالابد ان نعترف جميعا بأن الارهابيين موجودين على ارض الواقع يتعاملون وينفذون الخطط التى ترسل اليهم . فعلينا ان نكون فاهمين هذا الوضع ومهما كان قوة الارهاب فنحن قادرون على قتلهم ولكن لابد ان نكون فاهمين ماذا يدور على ارض الواقع لاننا معترفين ان الارهاب موجود على ارض الواقع فالابد ان ننتظر الرد من الارهابين فى اى وقت وهذا شئ طبيعى اذا كنت غير مقتنع بهذا الكلام فعليك ان تبتعد عن هذا المشهد لاننا نعلم جيدا ماذا يفكر الأخر .

طيب دوركم ايه فى الايام القادمة

1. الجلوس مع القبائل العربية والتحدث معهم بكل شفافية وهنا نتحدث مع القبائل المنطقة الغربية وانا اعلم انهم يبذلون جهد كبير ولكن مصر محتاجه اكثر لاننا جميعا تحت سماء واحدة .

2 . الجلوس مع القبائل بشمال سيناء ارض المعركة الشرسة منذ اندلاع ثورة 30 يونيو ونتحدث معهم بكل شفافية وانا لأتهمهم اطلاقاَ ولكن عليهم جزء كبير من حيث الاراضى الشاسعه والافكار الهدامة ونفكر جيدا من هم الذين يفتحون للارهابيين ابوابهم ومزارعهم . ومن هم الذين يشترون لهم هذه السيارات “تويوتا دفع الرباعي “ .

3 . حصر جميع اصحاب شركات السيارات وخاصة فى مجال سيارات تويوتا الدفع الرباعى من هم المستوردين ومن هم الممولين لشراء هذه السيارات

4 . غلق جميع الصفحات الغير رسمية لوزراة الداخلية نشاهد صفحات كثيرة غير رسمية لوزارة الداخلية .

5 . حضر جميع العقارات على مستوى المحافظات وخاصة المحافظات والمدن المشتعله .

6 . حصر مكاتب السماسرة الغير شرعيين والشرعيين ايضا

7 . حصر المكاتب الغير شرعية وخاصه لطالبي الهجرة الغير شرعية على سبيل المثال الهجرة من داخل مصر غير شرعية ايضا يفكرون ايضا بأستقطاب الشباب التابعين للارهابين بدخولهم اراضينا .

8 . وضع البدج وارقام البارزه على جميع العقارات والابراج فى اماكن واضحة

9 . الرقابة الدائمه على جميع المزارع الموجوده على الطريق الصحراوي وايضا غلى الزراعي وتكون الرقابه على مدار 24 ساعة

10 . الرقابة الدائمه على القصور الثقافه ومتابعة الاعمال واختيار النصوص المسرحية التى يتم اختيارها من قبل المختصين

11 .وضع كاميرات مراقبة على الطرقات العامة بالمداخل والمخارج

12 . التعاون بالمصداقية واحترام الرأي والأفكار نحو الافكار البناءة للدوله من قبل المختصين

13 . الرقابة والمتابعه على محطات الوقود وخاصة فى الاماكن المشتعله والقبض على من يبيع الوقود بالطريقة المخالفه لان الارهابين لابد ان يكون سياراتهم مليئة بالوقود .

14 . احترسوا من الذين يعبثون فى الوطن في صورة العشق للوطن .

15 . حصر جميع جرجات السيارات المرخصة والغير مرخصة

نعلم بانكم تمتلكون من الافكار الكثير والكثير ولكن هدفنا الحقيقى هو الحفاظ على امن وسلامة البلاد

اللهم احفظ مصرنا الغالية من اعداء الوطن بالداخل والخارج