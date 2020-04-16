انخفاض أسعار الذهب في محلات الصاغة ألبوم الخميس

سجلت أسعار الذهب انخفاض في بداية تعاملات اليوم الخميس، ليفقد سعر جرام الذهب عيار 21 نحو 4 جنيهات، مع استمرار حالة التقلب في سعر المعدن الأصفر بحسب تطورات فيروس كورونا، وتتابع بوابة الفجر أسعار الذهب أول بأول

كشف وصفي أمين، رئيس شعبة الذهب، عن إن المجوهرات ليس سلعة ضرورية لكي يقوم المواطن بشرائها في ظل انتشار فيروس كورونا، ولذلك قامت بعض المحلات طواعية بالإغلاق دون أن يطلب أحد منها ذلك.

وأوضح رئيس الشعبة، أن شراء الذهب خلال الفترة الحالية ليس ضرورة للمستهلك، ولذلك ليس هناك ضرورة لزيادة الزحام من خلال الموظفين في محلات الذهب خاصة مع تراجع المبيعات بشكل كبير خلال الفترة الأخيرة مع ارتفاع أسعار الذهب.

أسعار الذهب في الصاغة

جرام الذهب عيار 24 سعر 849.25 جنيهًا

جرام الذهب عيار 21 سعر 743 جنيهًا

جرام الذهب عيار 18 سعر 636.75 جنيهًا