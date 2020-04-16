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النادي الأهلي .. فايلر يستقر على بديل أحمد فتحي

استقر السويسري رينيه فايلر المدير الفني بالنادي الأهلي على بديل أحمد فتحي الظهير الأيمن للفريق عقب رحيله عن النادي.
وكشف  فايلر إلى إدارة النادي الأحمر أنه يرغب في ضم باهر المحمدي الظهير الأيمن لنادي الإسماعيلي في الصيف القادم.
ويرى فايلر أن  باهر المحمدي هو أفضل لاعب لتدعيم الجبهة اليمنى في الأهلي بالموسم القادم عقب رحيل فتحي إلى بيراميدز.
وستحاول لجنة التخطيط بالقلعة الحمراء انهاء صفقة المحمدي في الفترة القادمة ولكن إذا فشل النادي في ضمه فإنه سيقرر عودة باسم علي لاعب الفريق المعار إلى الجونة لتدعيم الجبهة اليمنى.
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