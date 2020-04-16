الرئيس السيسي: مصر في مرحلة فاصلة أمام كورونا.. وسنواجه أي تجاوزات تضر بمصلحة الوطن

قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، إن مصر تعبر مرحلة فاصلة في مواجهة الأزمة الحالية لفيروس كورونا.

وأضاف السيسي، عبر حسابه الرسمي على تويتر، اليوم الخميس: “أتوجه لجموع شعب مصر العظيم بالتحية والتقدير على صمودهم خلال الفترة الماضية، والتكاتف مع أجهزة الدولة في تنفيذ إجراءات الحماية ومواجهة الفيروس”.

وتابع الرئيس: “كما أجدد ثقتى في وعي شعبنا العظيم، وقدرته على أن يقف يداً بيد مع ما تقوم به الحكومة من إجراءات ومجهودات، وأؤكد على أن الدولة ستواجه بكل حزم أي مخالفات أو تجاوزات تضر بمصلحة الوطن والمواطنين حتى نتجاوز المحنة بسلام ونحافظ على ما حققناه من نجاح حتى الآن.