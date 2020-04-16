احترس الأرصاد تعلن: هذه المناطق تشهد أمطار ورياح وأتربة

حذرت هيئة الأرصاد الجوية من تقلبات الطقس هذه الفترة، نظرا لأان فصل الربيع معروف بتقلباته الحادة والسريعة، ناصحة بع\م تخفيف الملابس إلا بداية شهر مايو المقبل.

وأعلنت الأرصاد الجوية في بيان عن حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة اليوم الحميس الموافق 16/4/2020، محذرة من سقوط الأمطار الخفيفة على السواحل الشمالية، مع وجود رياح مثيرة للرمال والأتربة على جنوب ووسط سيناء وشمال الصعيد، كما تنشط الرياح على القاهرة والوجه البحري وشمال

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