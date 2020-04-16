ابن كفر الدوار نائباً بهيئة التصنيع بوزارة الدفاع الهولندية

كتب : يحيى خليل

بكل فخر وإعتزار حصل السيد المهندس السيد عبد المنعم قنديل ابن محافظة البحيرة وبالتحديد بمدينة كفر الدوار بشارع القاهر ،تخرج المهندس السيد عبد المنعم قنديل من جامعة الأسكندرية وبعد التخرج سافر الى هولنده مثل جميع الشباب ومرت الأيام والشهور والسنين حتى حصل على منصب

مصرى و افتخر …

نائب رئيس الهيئة الهندسية بوزاره الدفاع الهولنديه.

عندما تكون مسابقه نائب رئيس الهيئة الهندسية يدخل فيها ثمانيه أشخاص الأغلبية العظمى منهم من أصل هولندى و فى التصفيه الاولى يصبحون اربعه و فى التصفيه الاخيره تختار انت لتصبح نائب رئيس الهيئة الهندسية بوزاره الدفاع الهولنديه و المكتب الهندسى القائم على أعمال المملكه الهولنديه فهذا يعطيك الفخر و الاعتزاز بانك مصرى و وصلت إلى ذلك بقيمه نفسك و مجهودك و أصرارك .. اتقدم بخالص الشكر على من منحنى الثقه الغاليه كما اهدى نجاحى هذا لبلدى الغاليه مصر و إلى كل إنسان أعطانى الثقه و الوصول لهذا المنصب الرفيع.