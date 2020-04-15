مطلوب تشريع جديد يجرم السكن بدون علم الشرطة

بقلم طارق درويش رئيس حزب الاحرار الاشتراكيين

بين الحين والاخر يرتكب اعضاء الجماعة الارهابية جريمة جديدة تضاف الي رصيدهم الاجرامي وتخرج مؤسسات المجتمع المدني بالتنديد والاستنكار ضد ما يحدث من عمليات ارهابية يسقط ضحاياها ضباط وجنود من الجيش والشرطة.

وثبت ان معظم الجرائم الارهابية ترجع لخيانة البعض من ملاك العقارات الذين يسمحون للارهابين بإستأجر شقق للإقامة يستغلونها في صنع المرفقعات والمتفجرات والتخطيط لإرتكاب تلك الجرائم .

وبالامس سقط المقدم محمد الخولي شهيدا في معركة تبادل فيها قوات مكافحة الارهاب واعضاء الجماعة الارهابية بعزبة شاهين بالاميرية وتمكنت القوات الباسلة من تصفية 7 مجرمين من كلاب الجماعة الارهابية.

ولهذا اقترح علي الدولة المصرية ان تشرع قانونا يمنع سكن اي مواطن في عقار او فيلا او محل الا بعد الحصول علي موافقة الجهة الامنية التي تقع في نطاق كل حي ومدينة او محافظة وتغليظ العقوبة الي درجة توقيع عقوبة السجن مدة لاتقل 10 سنوات لكل مالك عقار لم يخطر بمعلومات عن السكان الجدد لديه.

وبالتالي ستتوفر معلومات كاملة لدي اجهزة الامن لمعرفة كل شئ عن السكان وتحديد انتماءتهم السياسية ومعرفة سجلهم الاجرامي وعلي اثر ذلك يتم التعامل وإتخاذ كافة الإجراءات الإحترازية لمواجهة اية تجمعات مجهولة او غير معلومة.

وبتنفيذ التشريع ربما تختفي الاماكن المستأجرة للصناعات المقلدة والغش التجاري واماكن تخزين اسلحة والبودرة والحشيش ومن الممكن ان تختفي اماكن تجمعات البلطجية المنفذون لكل اواع الجرائم وهم ايضا المخربين واعوان الجماعة الارهابية فيما ترتكبه من حماقات لهد المجتمع وترويع ابناءه

اقول لقد حان وقت إتخاذ اجراءات اكثر قوة وشراسة في مواجهة اعضاء الجماعة الارهابية ورصد اعوانهم ممن يشغلون مناصب بمؤسسات الدولة وسرعة اقصاءهم من وظائفهم كضرورة امنية للحفاظ علي الوطن .

لان هؤلاء المجرمين لن يرضوا الا الاذي للشعب المصري وتهديده بصفة دائمة لانهم ينفذون اجندات خارجية هدفها اسقاط الوطن وزعزعة الاستقرار و عدم سلامة اراضيه وكذلك لانهم يحملون عقيدة باطلة قائمة علي القتل والترويع واشاعة الفوضي والانفلات في ربوع الوطن .ظنا منهم انهم علي الحق بما يخدم مأربهم الخاصة وان كان الثمن ازهاق الارواح وتمزيق اواصر المجتمع .

واكرر انه من الضروري عمل هذا التشريع المهم لمواجهة اصحاب النفوس الضعيفة من الملاك الذين يسيل لعابهم علي الاموال و لايعنيهم الوطن او سلامته .

واذ انتهز هذة السطور القليلة لارسال عزائي الي اللواء محمود توفيق وزير الداخلية في وفاة الشهيد المقدم محمد الخولي الذي سقط في دمائه مدافعا عن الوطن بكرامة وعزة واقتدار ..رحمه الله وجعل مثواه الجنة .

وفق الله سبحانه وتعالي كل ابطالنا في جهاز الشرطة وحفظهم بحفظه .وهو خير حافظا وهو ارحم الراحمين