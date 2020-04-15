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مركز ابن ايوب يتهم عم اميره البيلي بسبها وقذفها

كتبت هدى إبراهيم بلال

تقدم مركز ابن أيوب للدفاع عن الحقوق والحريات ببلاغ للنائب العام بصفته وكيلاً عن الشاعرة المعروفة أميرة البيلى ضد محمد هلال البيلى أحمد وكان على أيوب المحامى وكيل الشاكية قد ذكر فى بلاغه أن المشكو فى حقه دأب على التعرض للشاكية من حين لأخر بأساليب يأباها العقل والمنطق متناسيا صلة القرابة التى تربطه بالشاكية وأضاف البلاغ أن المشكو فى حقه أعتاد على التعدى عليها لفظيا ونالها فى حديثه مع آخرين وأطلق عليها الشائعات التى تمس السمعة والعرض وأنه دائم بث الكراهية لها ولوالدها وذكر البلاغ أنه دائم الإساءة إليها وإلى سمعتها وعرضها وأعتاد على ارسال رسائل تهديد تحت يد الشاكية تسجيلات بصوته وكلامه عنها وعن عرضها بما يشينها ويعد تعرضاً لسمعة العائلات وخدش لحياء أنثى بدون وجه حق وأتهمه البلاغ فضلاً عن ذلك بتهديدها بالقتل وإلحاق الأذى النفسى والبدنى وطالب البلاغ بالتحقيق الفورى معه وضبطه وإحضاره فى حالة عدم مثوله للتحقيقات لدى طلبه وأخذ التعهد اللازم عليه بعدم التعرض للشاكية مستقبلاً وعدم إعتراض طريقها أو التواصل معها بأية طريقة

 

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