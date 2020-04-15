محافظ القليوبية يتقدم بخالص العزاء والمواساة فى الشهيد المقدم/محمد فوزى الحوفى

يتقدم عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية باسمه واسم مواطنى المحافظة بخالص العزاء والمواساة لأسرة الشهيد المقدم محمد فوزي الحوفي بقطاع الأمن الوطني، ، الذي استشهد مساء أمس الثلاثاء، خلال الاشتباكات التي جرت بين قوات مكافحة الإرهاب ومجموعة من العناصر الإرهابية بمنطقة الأميرية بالقاهرة.

وأكد المحافظ، أن دماء الشهيد الذكية ستظل تجسد مع من سبقوه من الشهداء أروع ملاحم البطولة والفداء لاجتثاث جذور الإرهاب والقضاء عليه، وستظل بطولته دائما في قلب كل أبناء المحافظة وقلب كل مصرى و ندعو الله عز وجل أن يتغمد شهيد الواجب بواسع رحمته ومغفرته ويسكنه فسيح جناته، ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان متمنيا للمصابين من رجال الشرطة بالشفاء العاجل .

وأشاد المحافظ بدور رجال القوات المسلحة والشرطة المدنية فى مواجهة الإرهاب، واستئصال جذوره من جميع أنحاء البلاد، بناء على تعليمات وتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بمكافحة الإرهاب، وتطهير البلاد من البؤر السرطانية الإرهابية، التى تستهدف استقرار أمن المواطن والوطن.