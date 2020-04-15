شاهد بالصور محافظ القليوبية يقوم بجولة مفاجئة مساء اليوم لمتابعة الالتزام بحظر التجوال بمدينة شبرا الخيمة

محافظ القليوبية يقوم بجولة مفاجئة مساء اليوم لمتابعة الالتزام بحظر التجوال بمدينة شبرا الخيمة

قام عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية اليوم يرافقه اللواء خالد جمعه السكرتير العام المساعد للمحافظة بجولة مفاجئة بمدينة شبرا الخيمة للاطمنئان على تطبيق حظر التجوال

وخلال الجولة باحياء غرب وشرق شبرا الخيمة تلاحظ تواجد 23 توكتوك وعدد من المواطنين مترجلين فى الشارع وعلى الفور تم حجز التكاتك بالتنسيق مع مديرية الامن واتخاذ كافة الاجراءات القانونية حيال المخالفين للحظر

وقد واصلت الأجهزة التنفيذية بالتنسيق مع قوات الأمن حملاتها الموسعة على المطاعم والمقاهي والكافيتريات والمحال التجارية بمختلف مراكز ومدن وأحياء المحافظة لتنفيذ قرار الغلق ابتدءا من الساعه الخامسة مساء وحتى السادسة صباح اليوم التالي بالإضافة إلى تمركز الكمائن الشرطية بالشوارع الرئيسية وبمداخل ومخارج المحافظة لتطبيق قرارحظر حركة المواطنين

على كافة الطرق العامة اعتبارًا من الثامنة مساء حتى السادسة صباح اليوم التالي كإجراء وقائى للحد من انتشار الفيروسات بنطاق المحافظة.

وأشاد المحافظ خلال تفقده الكردونات الأمنية بجهود رجال الأمن فى تنفيذ القرارات والإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد حفاظا سلامة المواطنين، مشددا على عدم التهاون فى اتخاذ جميع الإجراءات القانونية تجاه المخالفين