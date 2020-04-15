بعد تعافيهم من الكورونا.. خروج 11 حالة بينهم طفل من مستشفي العزل بالقليوبية

أعلن مستشفى قها المركزى بمحافظة القليوبية، شفاء 11 حالة كانت مصابة بفيروس كورونا ومغادرتهم المستشفى، اليوم الأربعاء، بعد التأكد من سلبية عيناتهم ليرتفع عدد الحالات التى غادرت المستشفى إلى 56 حالة على مدار الأيام الماضية، بين الحالات الجديدة طفل يدعى محمد علاء، من شبرا الخيمة، 12 عاما.

وأكد المستشفى، أن جميع الحالات الموجودة بالمستشفى مستقرة، حيث تم شفاء 20 شخصا الأسبوع الماضى على مدار 4 دفعات، بعد ثبوت تحول حالاتهم من إيجابية إلى سلبية، إضافة إلى جروج 11 حالة مطلع الأسبوع الجارى، و4 حالات الأحد، ةحالة لرجل مسن 88 عاما صباح اليوم، وأمس 9 حالات تستعد للمغادرة، واليوم 11 حالة.

وأعلنت مستشفى الحجر الصحى بقها المركزى، والمخصص لاستقبال حالات الإصابة بكورونا المستجد “كوفيد 19″، خلو طاقمها بالكامل والمكون من 80 طبيبا وتمريض وإدارة وعمال من أى إصابات من الفيروس عقب ظهور نتائج التحاليل الخاصة بطاقم العمل بالأمس، حيث تم إخلاء الطاقم الحالى المستشفى بعد أداء مهمته على مدار 14 يوما، فى العاشرة صباح اليوم الجمعة.

وتسلم العمل طاقم جديد ولمدة 14 يوما مقبلة، وهو الأمر الذى استقبله أفراد الطاقم الطبى بالزغاريد والهتافات، مؤكدين أنهم سعداء بنجاح مهمتهم على أتم وجه، مؤكدين عودتهم مرة أخرى لاستكمال المهمة عقب انتهاء مهمة الفريق الجديد.

وأوضح الدكتور عماد عطية مدرس الحالات الحرجة وعضو الفريق الطبى بالمستشفى، أن الحالات التى تقرر خروجها اليوم بعد تمام شفائها، هى إبراهيم فوزى وأحمد صديق من أبناء محافظة القاهرة، مشيرا إلى أن جميع الحالات الموجودة بالمستشفى مستقرة، وأنه يتم عمل مسحات لهم يوميا لمتابعة حالاتهم الصحية بشكل دورى.