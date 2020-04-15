اليس فى مجلس مدينة بنها رجل رشيد؟؟؟؟

تم إجراء أعمال حفر لشارع كلية التجاره ببنها منذ شهور ولقد تضرر الماره بشده لأن هذا الطريق هو من الشوارع كثيفة الحركه لوجد كليات عديده على نفس الطريق .وهو كذلك موصل لكثير من الأماكن الحيويه مثل الموقف الجديد وخلافه. واخيرا بعد طول انتظار ومعاناه

تم رصف الطريق بطبقه واحده ولاندرى ايوجد طبقه اخرى ام لا؟ المهم ماذا حدث بعد ذلك تفتق ذهن المسؤولين وتنبهوا واستيقظوا من الثبات العميق وقاموا بالتكسير حول حجرات التفتيش الخاصه بالصرف الصحى لرفع الاغطيه على طول الشارع وايضا عمل حفر جديده بجوار حجرات التفتيش على ما اظن كى تكون مصرفا للمياه وبينهما تم عمل حفر تصل إلى أمتار لتوصيل الجديد بالتقديم

.وزاد الطين بله أن قاموا بوضع اخشاب لعمل حاجز خرسانى بين الرصيف والطريق وللاسف الرصيف يصل إلى مترين فهل معقول تعمل حاجز بعد المترين فيضيق الشارع أكثر واكثر.؟ انى أتساءل من الذى يدير هذه المهازل؟ ومن المسؤول عن إهدار المال العام؟ أطالب بإيقاف عمل الحاجز الخرسانى وضبطه بحيث لايجور على بحر الطريق. وثانيا محاسبه المسؤول عن هذه الحفر بعد الرصف وإهدار المال العام. ياساده رفقا بأموال الشعب لم تعد مصر تتحمل هذا الحول فى التخطيط وإهدار المال العام.حفظ الله مصر وشعبها وسائر البلاد والعباد من كل سوء.

ا.د سعيد السيد عبدالغنى الاستاذ بكلية العلوم جامعه بنها