الدهب اتجنن ارتفاع تاريخي في سعر المعدن الأصغر

سجلت اسعار الذهب في السوق المحلية ألبوم الأربعاء ارتفاع

جنوني

وقفزت أسعار الذهب بالسوق المحلية، خلال تعاملات أمس بقيمة تراوحت بين 8 جنيهات و 10 جنيهات في سعر الحرام الواحد دون المصنعية.

وسجلت أسعار الذهب في السوق المحلية، وقد تختلف من محل صاغة لآخر، طبقًا للنطاق الجغرافي على مستوى محافظات الجمهورية.

وسجلت أسعار الذهب المحلية، عيار 21 نحو 742 جنيها، وعيار 18 نحو 636 جنيها، وعيار 24 نحو 848 جنيها، والجنيه الذهب سجل نحو 5936 جنيها.

تأتي هذه الزيادة التاريخية، بعد أن قفزت أسعار الذهب العالمية أكثر من 1.5% خلال تعاملات الاثنين، ليصل إلى أعلى مستوى له في أكثر من 7 سنوات، مع تدافع المستثمرين إلى التماس الأمان في المعدن الأصفر، وسط مخاوف بشأن تداعيات فيروس كورونا على الاقتصاد العالمي وأرباح الشركات الأميركية.

وتخطى سعر الذهب في المعاملات الفورية حاجز 1700 دولار للأوقية (الأونصة) ليلامس أعلى مستوى له منذ ديسمبر 2012، في وقت سابق من الجلسة. وفي أواخر التعاملات كان المعدن النفيس مرتفعا 1.7 %، عند 1717.36 دولار للأوقية.

وصعدت العقود الأميركية للذهب 0.5 % لتبلغ عند التسوية 1761.40 دولار للأوقية، بعد أن سجلت أثناء الجلسة أعلى مستوى منذ فبراير 2013 عند 1769.50 دولار.

وأصدر مجلس الوزراء، قرارا بفرض حظر التجوال داخل جمهورية مصر العربية على كافة الطرق العامة، من الساعة 7 مساءا وحتى الساعة 6 صباحا، وإيقاف كافة وسائل مواصلات النقل العام، وغلق المحال من ٥ مساء حتى ٦ صباحا وإغلاقها تماما يومي الجمعة والسبت.