اعلام القليوبية ينعى شهيد الامن الوطنى

نعى الاعلاميون والعاملون بالادارة العامة لاعلام القليوبية بالهيئة العامة للاستعلامات شهيد الواجب المقدم محمد الحوفى بالامن الوطنى الذى استشهد أمس جراء اقتحام قوات مكافحة الإرهاب، لوكر إرهابى بمنطقة الأميرية

وأعرب الدكتور رمضان عرفة مدير عام اعلام القليوبية فى بيان صحفى صباح اليوم الاربعاء عن خالص العزاء لأسرة الشهيد، ولرجال وزارة الداخلية، الذين يقدمون أرواحهم فداء للوطن، وأبنائه، ويثبتون يوما بعد يوم، أنهم درع حماية الأمن الداخلى، وحائط صد فى مواجهة دعاة القتل والإرهاب والدمار