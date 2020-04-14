وزير التموين للمواطنين: “لو دخلت محل ولقيت رف فاضي كلمني”

أوضح “المصيلحي”، في لقاءه ببرنامج “على مسئوليتي”، المذاع على قناة “صدى البلد”، اليوم الثلاثاء، أن الدولة تصدر المكرونة ونستورد 95% من الزيت، ولدينا 5.7 شهر من مخزون زيت التموين، مشيرًا إلى أن احتياطي الأرز يصل إلى 6 شهور.

وأشار إلى أن احتياطي الدواجن يصل إلى 6 أو 7 شهور، فضلا عن 6 شهور مخزون من اللحوم مجمدة، مؤكدًا أن مصر لديها اكتفاء ذاتي من الدواجن.

ووجه وزير التموين رسالة للمواطنين، قائلًا: “هل لقيت رف فاضي في أي يوم، لو دخلت محل ولقيت رف فاضي كلمني على الرقم 19588”.