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وزير التموين للمواطنين: “لو دخلت محل ولقيت رف فاضي كلمني”

وزير التموين للمواطنين: "لو دخلت محل ولقيت رف فاضي كلمني"

قال الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين إن المخزون الاستراتيجي من سكر التموين بمصر يصل إلى 9 شهور، ولدينا اكتفاء ذاتي من الدواجن بنسبة 95%، مؤكدًا أنه هناك وفرة في السلع الغذائية لمنع حدوث أزمة في الأسواق.

أوضح “المصيلحي”، في لقاءه ببرنامج “على مسئوليتي”، المذاع على قناة “صدى البلد”، اليوم الثلاثاء، أن الدولة تصدر المكرونة ونستورد 95% من الزيت، ولدينا 5.7 شهر من مخزون زيت التموين، مشيرًا إلى أن احتياطي الأرز يصل إلى 6 شهور.

وأشار إلى أن احتياطي الدواجن يصل إلى 6 أو 7 شهور، فضلا عن 6 شهور مخزون من اللحوم مجمدة، مؤكدًا أن مصر لديها اكتفاء ذاتي من الدواجن.

ووجه وزير التموين رسالة للمواطنين، قائلًا: “هل لقيت رف فاضي في أي يوم، لو دخلت محل ولقيت رف فاضي كلمني على الرقم 19588”.

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