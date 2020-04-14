وزارة الداخلية وسيمفونية عطاء لاتنتهي

بقلم طارق درويش رئيس حزب الاحرار الاشتراكيين

مازالت جيوش مصر من الشعب والشرطة والحيش والاطباء يعزفون سيمفونية عطاء رائعة تؤكد ان هذا الوطن محفوظا بامر الله وان الايمان بالعمل والتضحية والتضامن والتلاحم صميم الانقاذ و غاية التحدي لمواجهة كافة الاعاصير التي تواجه الوطن في مختلف ظروفه .

في الصورة المضيئة نجد الشرطة المصرية تؤدي دورها علي الوجه الاكمل بكل طاقة وتفاني واخلاص بفضل توجيهات اللواء محمود توفيق وزير الداخلية الذي لايكل ولايمل من التشديد علي المزيد من الجهد وضرب كل بؤر الاجرام في كل الاتجاهات سواء تجارة الكيف او التهرب الضريبي او البلطجة او الارهاب او حماية صحة واقوات المواطنين .

وتواصل وزارة الداخلية جهودها في تطبيق الحظر بمفهومه العصري لحماية الشعب من مخاطر كورونا ووضعت وزارة الداخلية نفسها رهن اشارة الوطن لتقديم كل اوجه العون وحماية مؤسسات الدولة والحفاظ عليها .

وتطالعنا الصحف ووسائل الاعلام بتحقيق نجاحات كبيرة في مواجهة الجريمة الاقتصادية بكافة اشكالها .

ويرجع الفضل في الاستقرار الامني لقطاع الامن الوطني وهو قطاع هام وكبير بوزارة الداخلية يواصل الليل بالنهار لتوفير المعلومة لصانع القرار ليتخذ ما يراه مناسبا من قرارات تسوق الحياة الي بر الامان وتحافظ علي الدولة المصرية بكل جوانبها وهذا القطاع يضم نخبة وكوكبة من الضباط من الكفاءات الذي يتمتعون بالرؤية وبعد النظر في معالجة عدد من القضايا الهامة من الناحية السياسية والاعلامية والاقتصادية وغيرها من الامور .

ولابد ان اشير الي الدور الكبير الذي تلعبه ادارة العلاقات العامة بوزارة الداخلية في توضيح كافة الجهود المبذولة لهذة الوزارة العملاقة التي تلفظ كل مقصر او متراخي من تلقاء نفسها تنفيذا لتعليمات وزير اظنه من افضل وزراء الداخلية وهو الواء محمود توفيق