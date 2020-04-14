قوات مكافحة الارهاب بوزارة الداخلية تحاصر مجموعة ارهابية بالاميرية وتصفيها بالكامل

كتب طارق درويش

قامت وزارة الداخلية الان بتصفية مجموعة من الجماعة الارهابية كانوا قد تحصنوا داخل وكرا ارهابيا بمنطقة الاميرية وتبادلت القوات اطلاق النيران مع المجموعة الارهابية وتم اقتحام الوكر الارهابي وتنفيذ المهمة بنجاح .

واطلقت قوات الشرطة التحذيرات بعم خروج المواطنيين من شرفات المنزل خشية تعرضهم لطلقات نارية من الجماعة الاجرامية الضالة.

وكانت الجماعة الارهابية قد حاولت استغلال الظروف الحالية وتخندق الدولة لمواجهة فيروس كورونا وتحاول الانقضاض علي الدولة المصرية واثلارة القلاقل والاضطراب لكن قوات الشرطة الباسلة تصدت لاعمالهم الارهابية بباسلة وقوة.