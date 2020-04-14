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بعد تصفية جميع العناصر الارهابية في تبادل لاطلاق النار .. قوات الشرطة المصرية تمشط عزبة شاهين بالاميرية وتسيطر علي المشهد وانباء عن استشهاد ضابط

كتب طارق درويش 

تقوم حاليا قوات مكافحة الارهاب بوزارة الداخلية بتمشيط منطقة عزبة شاهين بالاميرية القاهرة للسيطرة علي الموقف الامني هناك بعد ان تمكنت من تصفية جميع العناصر الارهابية بعد تبادل اطلاق نار استمر اكثر من 4 ساعات .

كانت معلومات قد وصلت الي قطاع الامن الوطني بوزارة الداخلية عن تحصن مجموعة ارهابية داخل عقار مكون من 10 طوابق بمنطقة عزبة شاهين بالاميرية القاهرة وذلك للتخطيط للقيام باعمال ارهابية خلال احتفالات الاقباط باعيادهم .

علي الفور توجهت قوات مكافحة الارهاب الي مكان تواجد الارهابين وبعد عدة ساعات تم اقتحام وكر الارهاب وتصفية جميع عناصر الجماعة الارهابية القذرة.

واكدت معلومات عن استشهاد ضابط شرطة ابان تبادل اطلاق النار خلال مداهمة القوات للوكر الارهابي

 

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