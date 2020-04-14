قتل صديقه من أجل سرقه دراجته الناريه

كتب – أحمد مجدي الرفاعي

كشفت مباحث كفر شكر لغز العثور علي جثه عامل بمزرعه عثر عليه مذبوحا من الرقبه ومقيد من اليدين من الخلف .

تلقي اللواء جمال الرشيدي مدير أمن القليوبيه أخطارا من اللواء هشام سليم مدير المباحث بورود بلاغا للعميد أنور حشيش مأمور كفر شكر بالعثور علي جثه محمد عربي عامل بمزرعه دواجن من قريه برقطا مركز كفرشكر ملقاه علي الطريق مابين قريه جمجره القديمه – وكفر منصور مركز كفر شكر .

تبين من تحريات الرائد أسماعيل خطاب رئيس مباحث كفرشكر بأشراف العميدين حازم عزت رئيس المباحث الجنائيه بالقليوبيه وخالد المحمدي مفتش المباحث بأن وراء أرتكاب الحادث صديق المجني عليه المتهم ف م ص 38 سائق والذي أستدرجه لسرقه دراجته الناريه وقام بطعنه في الرقبه وقيد يديه من الخلف بالحبل حتي لا يستغيث حتي لفظ أنفاسه الأخيره وأستولي علي الموتسيكل .

أعترف المتهم بأرتكاب الواقعه وتولت النيابه للتحقيق