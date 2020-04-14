عاجل شاهد الهجان يقود حملة لإزالة برجين مخالفين بالقليوبية (أحترس)

محافظ القليوبية يشهد إزالة برجين سكنين مخالفين علي الأرض الزراعية امتداد منطقة الفيلات وكوبري الفحص بمدينة بنها بإجمالي عدد 47 حالة بمساحة 8918م

تابع عبد الحميد الهجان/ محافظ القليوبية حملة الإزالات المكبرة التي تقوم بها المحافظة بالتنسيق مع مديرية أمن القليوبية، حيث تمت إزالة عقارين خاليين سكنيين بمنطقة الفيلات وكوبري الفحص بمركز ومدينة بنها حيث تمت ازالة عدد 47 حالة بمساحة 8918م وبذلك يصبح اجمالى ما تم ازالته منذ بداية انطلاق موجه الازالات 370 حالة بمساحة 54.867م2 وذلك بحضور اللواء/خالد جمعة السكرتير العام المساعد والقائم باعمال رئيس مدينة بنها وعدد من القيادات الامنية والتنفيذية بالمحافظة

واشار السيد المحافظ الى انه تم عمل حصر شامل للمباني والأبراج المخالفة بالمحافظة والصادر لها قرارات إزالة للبدء في تنفيذ أعمال الإزالة الفورية لها بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية، مشددا على التعامل مع المخالفين بمنتهى الشدة والحزم والإزالة الفورية لها في المهد.

مضيفا أن تلك الحملات مستمرة وبشكل دوري، للتصدي لمحاولات تبوير الأراضي الزراعية وإزالة أي حالة تعد في مهدها للحفاظ على الأرض الزراعية، إعلاءا للصالح العام وصونا لحق الدولة، مؤكدا على اتخاذ كافة الإجراءات القانونية والإدارية اللازمة لإزالة كل التعديات وعرض تقارير دورية عن حملات الإزالة داخل المحافظة.

وفى هذا الاطار اوضح محافظ القليوبية أن الدولة لن تسمح بأي بناء مخالف ولن تقف مكتوفة الأيدي وستتصدى بكل قوة لأى محاولات للبناء المخالف والعشوائي والإزالة الفورية لها.

مشيرا الى أن توجيه السيد الاستاذ الدكتور/ رئيس الوزراء واضح بتنفيذ القانون وتحويل أي مخالفة بناء للنيابة العسكرية والتصدي لأى محاولة قد يقوم بها المخالفون، معتقدين انشغال الأجهزة التنفيذية فى تطبيق الإجراءات الوقائية والاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد.