طارق درويش رئيس حزب الاحرار الاشتراكيين ينعي استشهاد المقدم محمد الخولي الضابط بقوات مكافحة الارهاب بوزارة الداخلية خلال الاشتباكات مع مجموعة ارهابية بالاميرية

كتبت بسنت طارق

ينعي الكاتب الصحفي طارق درويش رئيس حزب الاحرار الاشتراكيين استشهاد المقدم محمد فوزي الحوفي من قوات محكافة الارهاب بوزارة الداخلية والذي لفظ انفاسه بطلقات الغدر والخسة خلال الاشتباكات مع مجموعة من العناصر الارهابية الذي كانوا يتحصنوا داخل عقار مكون من 10 طوابق بعزبة شاهين بالاميرية للقيام بعدة اعمال ارهابية خلال الفترة المقبلة مستغلين انشغال كافة اجهزة الدولة في مناهضة والتصدي لفيروس كورونا.

اكد طارق درويش ان الجماعة الارهابية ما زالت تحاول اشاعة الفوضي والانفلات داخل المجتمع المصري وانها مازالت تتلق اموال ودعم من قطر وتركيا لتنفيذ مهام اجرامية داخل مصر .

.وقال طارق درويش رئيس حزب الاحرار الاشتراكيين ان ابطال وزارة الداخلية لن يتراجعوا عن السيطرة علي الموقف الامني بالكامل ودحر كل صور البلطجة والارهاب والخروج علي القانون