صرير الأسنان (البروكسيسم)

كتبت : ندى نورى

معظم الأفراد يقومون بعملية صرير الأسنان أحيانا و يكون ذلك غالباً أثناء النوم، وهذا بدون علمهم. و المصطلح الطبي لصرير الأسنان ( بروكسيسم ).

و في الاغلب غير ضار. و لكن عند تكراره بشكل منتظم يسبب الضرر للأسنان. و يسبب في لظهور مشاكل أخرى. مشكلة البروكسيسم ليست محصورة علي الكبار فقط 13-33% من الأطفال لديهم نفس الحالة .

و من أكثر الحالات التي يبدا فيها الطفل بعملية صرير الأسنان هي عند ظهور الاسنان اللبنية و ايضا عند تبديل الأسنان المؤقتة مع الأسنان الدائمة.

في معظم الحالات يبدا الطفل بصرير الأسنان وهو نائم .و يكون السبب أحياناً لوجود مشاكل صحية كالحساسية من شي معين أو اضطرابات الغدد الصماء أو عوامل نفسية كالتوتر أو القلق.

و بالنسبة للكبار يُعتبر الأشخاص الي يعانون من البروكسيسم خلال الليل، هم أكثر عرضة للإصابة باضطرابات النوم مثل التشخير او الشخير الأسباب :

1. يبدا صرير الأسنان في العادة من التوتر و الضغوطات النفسية و القلق .

2. عندما يكون هناك اضطرابات في النوم، مثل انقطاع التنفس خلال النوم. و لكن سبب الارتباط بينهم غير معروف .

3. تناول بعض الأدوية النفسية مثل مضادات الاكتئاب .

4. عدم إطباق الفكين: أي محاذاة غير طبيعية للأسنان العلوية علي السفلية.(انحراف للفك). الأعراض :

1-الاحساس بصداع دائم(صداع التوتر).

2-ألم في الأذنين.

3-عند الاستيقاض من النوم تشعر بالتهاب و الم في الفكين أو الاسنان .

4-اضطرابات في النوم. المضاعفات:

1. في بعض الحالات البروكسيسم المزمن ممكن يؤدي لكسر أو تآكل في الأسنان أو حتى فقدانها .و هذا يؤدي لخطط علاجية مثل التيجان و الجسور، أو زراعة الأسنان، أو أطقم أسنان جزئية أو كاملة.

2. و أحيانا يؤثر على مظهر الوجه و على الفكين.

3. بالإضافة لهذا كله يسبب اضطرابات في المفصل الصدغي، الذي يقع امام الأذنين. و سماع صوت يشبه النقر عند فتح و إغلاق الفم.( الطقة ). العلاج: بعض الحالات لا تحتاج للعلاج . العديد من الأطفال يتجاوزون المشكلة بدون علاج.

اذا كان التوتر و الضغوطات هو السبب ، من الممكن اخذ بعض الأدوية، أو نصائح لتخفيف حالات التوتر. لو كانت اضطرابات النوم هي السبب، هنا من ضروري ان نبحث عن سبب المشكلة وماهي و نسعى الى محاولة علاجها اذا كان سبب المشكلة وجود خلل في الأسنان يتم تصحيح الخطأ، حتى و إن لجأنا للجراحة الفكية.

لو كان السبب نتيجة التأثيرات الجانبية لمضادات الاكتئاب، ف على الطبيب تغيير الجرعة او نوع الدواء يمكننا وضع جهاز مساعد ليلي لمنع القيام بصرير الأسنان أثناء النوم.

و هو عبارة عن جهاز طبي وظيفته يفصل الأسنان عن بعضهم، لحماية الأسنان و منع الاحتكاك بينهم و يكون مصنوع عادةً من مادة الأكريليك الصلب، أو المواد الناعمة التي تناسب أسنان الفك العلوي أو السفلي