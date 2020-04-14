جامعة بنها ترفض تبرع صيدليات وائل سمير وتضيع فرصة استغلال ازمه كورونا فى زيادة المبيعات .

كتب/ السيد يوسف

فى إطار التعاون بين مؤسسات الدولة والمجتمع المدني قامت إدارة صيدليات وائل سمير ببنها بالتبرع بمبلغ ٢٠ الف جنية تقريبا بهدف إنشاء بوابه عبور مشاه للتطهير والتعقيم ، يتم وضعها بالمستشفي الجامعي ، حيث قام فريق طلابي من كلية هندسة بنها بتصميم البوابه وانشاءها وإخراجها بالمواصفات الفنية القياسية المطلوبة ، ومن جانبة افتتاحها الدكتور مصطفي القاضي عميد كلية الطب بجامعة بنها ، والذي امر بازاله لافته مدون عليها اهداء من صيدليات وائل سمير ، والأمر الذي أثار الجدل بين صفوف المواطنين عبر صفحات الفيسبوك بين مؤيد للازاله ومندد برفع اللافته ، حيث ادي ذلك الى اضطرار جامعه بنها برفض التبرع المالى وأمر رئيس جامعه بنها برد قيمة التبرع إلى المتبرع ورفض التبرع بشكل قاطع ردا على ما ورد من المتبرع على صفحات الفيسبوك .

وأصدر المكتب الإعلامى لجامعة بنها بيانا رسميا بخصوص ما نشر على مواقع التواصل الإجتماعى بشأن التبرع المقدم من إحدى الصيدليات بالمحافظة وأكد المكتب فى بيانه على الآتى:

أولا : قرر الدكتور رئيس الجامعة الإعتذار عن قبول التبرع الذى قام به أحد المتبرعين والذى يشمل قيمة المواد الخام المستخدمة فى تصنيع بوابة التعقيم الإلكترونية التى تم افتتاحها اليوم.

ثانيا : كما قرر الدكتور رئيس الجامعة تكليف مسئولى الإدارة المالية برد أى مبالغ مالية تم صرفها موجها الشكر والإحترام لمجموعة الصيدليات على مبادراتها الطيبة.

ثالثا: الجامعة كمؤسسة تعليمية حكومية وجزء من منظومة التعليم العالى المصرى ومنارة للعلم لها كيانها واحترامها وهيبتها.

رابعا: الجامعة لا تحتاج الى تبرعات لأداء رسالتها التعليمية أوالبحثية حيث أن الميزانية المخصصة من الدولة بالاضافة الى مواردها الذاتية تغطى كافة الاحتياجات المطلوبة.

خامسا: الجامعة تخصص جزء من ميزانياتها لصالح المستشفيات الجامعية وذلك ضمن واجبها الخدمى تجاه المجتمع وترحب بكافة المبادرات من رجال الأعمال المحترمين لمشاركة الجامعة فى أداء هذه الخدمة المجتمعية التى تقدمها المستشفى لأهالينا البسطاء فى القليوبية والمحافظات المجاورة وفق اليات قانونية محددة تنظم عملية قبول التبرع وذلك بدون استغلال اسم الجامعة أومستشفياتها لتحقيق أى منافع اعلانية اوتسويقية.

سادسا: المستشفيات الجامعية تلقت من خلال لجنة تنمية الموارد تبرعات من جهات عديدة تخطت الـ 100 مليون جنيه هذا العام لخدمة المرضى والمترددين لتلقى الخدمة العلاجية بالمستشفى.

سابعا: تؤكد الجامعة أن بوابة التعقيم التى تم افتتاحها اليوم بحضور محافظ القليوبية هى من تصميم وتنفيذ طلاب كلية الهندسة ببنها وتحت إشراف مجموعة من شباب أعضاء هيئة التدريس بالكلية.

ثامنا: تود الجامعة فى هذا الصدد ان تتوجه بالشكر لفريق عمل تنفيذ البوابة وهم الطلاب احمد صدقي وسامر محمد عبدالعزيز وايمن خيري صابر وبإشراف الدكتور أيمن علي ندا وسوف يقوم مجلس الجامعة بتكريمهم خلال جلسته القادمة.