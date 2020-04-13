مستقبل وطن بنها يقوم بتنظيم المواطنين المستفدين من صرف منحة العمالة غير المنتظمة بمكتب بريد المنشية

مستقبل وطن بنها يقوم بتنظيم المواطنين المستفدين من صرف منحة العمالة غير المنتظمة بمكتب بريد المنشية

إنطلاقا من الدور المجتمعي لحزب مستقبل وطن، تحت رعاية المستشار عبد الوهاب عبد الرازق رئيس الحزب، وتنفيذا لتوجيهات المهندس أشرف رشاد الشريف، الأمين العام والنائب الأول لرئيس الحزب وبناء على تعليمات النائب عاطف ناصر امين الحزب بالقليوبيه ورئيس الهيئه البرلمانيه بالحزب

قامت أمانة مدينة بنها لحزب مستقبل وطن بتنظيم المواطنين المستفدين من منحة الرئيس عبد الفتاح السيسى للعماله غير المنتظمة والتى بدء صرفها اليوم على مستوى الدوله من مكاتب البريد وبنوك التنمية الزراعية وذلك أمام مكتب بريد المنشية بمدينة بنها لمنع التزاحم والتكدس اثناء عملية الصرف كمشاركة مجتمعية للحزب

بدأت عملية التنظيم من الساعة التاسعة صباحا الى الساعة الثالثة مساء وقامت امانة مدينة بنها بتوفير عدد من الكراسى وعمل استراحة للمواطنين أمام مكتب البريد وكذلك توزيع المياة والعصائر على المواطنين اثناء فترة الانتظار حتى تتم عملية الصرف بسهولة لكل المستفيدين

يأتي ذلك في إطار السياسة التي ينتهجها حزب مستقبل وطن، لدعم الرئيس عبد الفتاح السيسى، ومؤسسات الدولة المصرية، من خلال إطلاق وتنظيم الفعاليات والمبادرات المجتمعية، في مختلف المجالات