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عاجل إرتفاع جنوني في سعر الذهب مع بداية اليوم الأثنين

سجلت اسعار الذهب في السوق المحلية ألبوم الإثنين  ارتفاعا  جديدا مقارنة بالأسبوع الماضي ، وذلك في بداية تعاملات اليوم لجميع أعيرة الذهب بعد موجة الارتفاع التي شهدتها الأسعار خلال الأيام القليلة الماضية ، ووصل سعر جرام الذهب عيار 21 إلى 726 جنيها بعد أن كان سعر جرام الذهب عيار 21 : 698 جنيه الاثنين الماضي ،

وسجل أسعار الذهب عيار 21

سجلت أسعار الذهب اليوم الاثنين عيار 21 الأوسع انتشارًا في مصر 726 جنيه للجرام بدون مصنعية.

سعر الذهب في مصر

وجاء متوسط سعر الذهب اليوم الاثنين في السوق بدون مصنعية وفق آخر تحديث كالتالى:

وسجل سعر جرام الذهب عيار 24

سجل سعر جرام الذهب اليوم الاثنين عيار 24 : 830 جنيها.

سعر جرام الذهب عيار 21

وسجل سعر جرام الذهب اليوم الاثنين عيار 21 : 726  جنيه

وسجل سعر جرام الذهب عيار 18

وسجل سعر جرام الذهب اليوم الاثنين عيار 18 : 622 جنيه.

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