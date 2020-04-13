طبيب بالقناطر الخيرية يطلق حملة للتوعية بفيروس كورونا

أطلق الدكتور كامل سالم استشارى النساء والتوليد بمدينة القناطر الخيرية محافظة القليوبية حملة لتوعية المواطنين بخطورة تفشى فيروس كورونا عبر منصات التواصل الإجتماعى والإلتزام بالتعليمات الوقائية التى أعلنتها الحكومة المصرية لأنها العلاج الوحيد حتى الأن فى التصدى للفيروس المستجد.

وبدأ سالم مساء أمس أول مشاركاتها التفاعلية للإجابة عن استفسارات المواطنين من خلال الفيديو أونلاين عبر الفيس بوك ، وأكد بأن أعراض فيروس الكورونا المستجد تبدأ بارتفاع الحرارة والكحة والسعال وصعوبة فى التنفس وهى أعراض شبيهة بالإنفلوانزا لكن أكثر حدة من الأخيرة.

وناشد المواطنين بتطبيق العزل الذاتى على أنفسهم ومنع المخالطة لأحبائهم حالة الإشتباه فى ظهور الأعراض عليه والإتصال الفورى بأطباء الأمراض الصدرية أو أخصائو الحميات والباطنة أو الممارس العام، مشيرا بأن الكورونا مثل كافة الأمراض التى يجب أن يتعامل معها المواطنون بجدية والبدأ فى إجراءات العزل الذاتى لحين ثبوت سلبية التحاليل بالفيروس.

وأشاد كامل سالم بكافة جهود وزارة الصحة فى إدارة الأزمة وخاصة خدمات التفاعل السريعة مع المواطنين عبر رقم 105، وطالب أهالى القناطر الخيرية بإتباع الإجراءات الوقائية كعدم التكدس والازدحام والالتزام الكامل بقرارات مجلس الوزراء المصرى برئاسة مصطفى مدبولى ومنها حظر التجوال فى الساعات المقررة وكذلك ارتداء الجوانتى والكمامة”.